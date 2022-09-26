Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Macaristan'da

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Macaristan'a gitti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere düzenlenen geziye Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve daire başkanları katıldı.

Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nu makamında ziyaret etti. Büyükkılıç ziyarette, Büyükelçi Ekşioğlu'na, isminin yazılı olduğu Yukatel Kayserispor forması, Kültepe Kaniş Karum'da çıkan tabletlerin replikasını ve Erciyes Dağı kitabını hediye etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Hovari Janos'u da ziyaret edecek Büyükkılıç, Tarım Bakan Müsteşarı Dr. Ökrös Oszkar ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Öte yandan heyet Kayseri'nin kardeş şehirlerinden Miskolc'u da ziyaret edecek.

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