Başkan Yalçın, klasik araç sahipleriyle bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ve dernek üyeleriyle Ali Dağı 360 Kafe'de buluştu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birbirinden özel klasik araçların sergilendiği alanda Yalçın, dernek üyeleri ve aileleriyle sohbet etti.

Yalçın, sergilenen klasik araçları Nakipoğlu ve beraberindekilerle birlikte tek tek inceledi.

Araçlar hakkında sahiplerinden bilgiler alan Yalçın daha sonra dernek üyeleri ve aileleriyle bir araya geldi.

Nakipoğlu, burada yaptığı konuşmada Yalçın'ın her türlü etkinlikte kendilerine destek verdiğini belirtti.

"Talas'ta da herkesin bir hobisi olsun" diye yola çıktıklarını belirten Yalçın ise "Sizin hobiniz çok özel ve çok kadim. Buralar çok güzel. Talas biraz daha kendine göre eğlence ya da daha çok kır gezisi, doğa gezileri açısından zengin bir yer. İnşallah buraları daha da güzelleştirdiğimiz zaman güzel programlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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