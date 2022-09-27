KAYSO'da seçim öncesi son toplantı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2018/2022 dönemi son meclis toplantısı yapıldı.

Odadaki toplantının açılışında konuşan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, son dört yıl içerisinde birçok sorunla mücadele ettiklerini, üyelerin katkısı, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin de gayretleri ile sorunları TOBB'a ve ilgili mercilere ilettiklerini belirtti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci ise dünyanın etkilendiği finans krizlerinden Kovid-19'a, Rusya-Ukrayna savaşından tedarik zincirinin bozulmasına kadar birçok sorun yaşadıklarını belirterek, bu dönemde gece gündüz demeden çaba gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

1 Ekim'de oda seçiminin yapılacağını aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:



"Tüm üyelerimizden azami oranda katılım bekliyoruz. Odalarına sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bu zor dönemde oda olarak tüm üyelerimiz ve organlarımızla çok ciddi çalışmalar yaparak, başarılı işlere imza attığımıza inanıyoruz. Takdir siz sanayicilerimizin olacak. Yeni dönemde aramızda olmayacak arkadaşlarımız olabilir. Desteklerinden dolayı öncelikle yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarıma, siz değerli meclis üyelerimize, meslek komitesi üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Burada bir başarı varsa bu sizlerin başarısıdır. Eğer başarısızlık var ise bu da benim başarısızlığımdır. Biz de sizlere layık olma adına var gücümüzle çalıştık, inşallah önümüzdeki dönemde beni bu göreve layık görürseniz canla, başla çalışmaya gayret edeceğiz."

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