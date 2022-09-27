Kocasinan'da Hacı Saki Mahallesi yenileniyor

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Hacı Saki Mahallesi'nde asfalt yenileme ve çevre düzenleme çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri hastanelerin ve iş merkezlerinin yoğun olduğu mahallede 566 araç kapasiteli otopark, 7 bin 512 metrekarelik modern kaldırım çalışması, asfalt yenileme ve çevre düzenleme çalışması yaptı.

Ekipler, altyapı çalışması tamamlanan ve 6 bin 250 ton alt temel malzemesi kullanılan Çimen Sokak'ta 2 bin 850 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Sokak, çizgi çalışmasının tamamlanmasıyla trafiğe açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen işletme sahibi Furkan Adıgüzel, yapılan çalışmalarla bölgenin çehresinin değiştiğini bildirdi.

Mahallede otopark sorunun da çözüldüğünü belirten Adıgüzel, "Çevre düzenlemesi ve konforlu ulaşımla buradaki bütün esnaf arkadaşlarımız daha rahat iş yapıyor. Esnaf olarak bizler ve müşterilerimiz, çalışmalardan çok memnun. Yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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