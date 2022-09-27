Kayseri Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilirken, öğrencilerin talep ve önerileri de kayıt altına alınarak anında Büyükşehir'in ilgili birimlerine iletiliyor.

Uygulamada ayrıca Büyükşehir'in gençler ve öğrencilere yönelik hizmetleri de tanıtılırken, öğrencilere not defteri, kalem ve Kayseri’nin turizm haritası gibi hediyeler takdim ediliyor.

Antalya'dan gelen Bekir Sipahi, kızının Erciyes Üniversitesini kazandığını belirterek, "Bugün geldik. Okuldaki ilgiden de çok memnunuz, şu an buradaki ilgiden de çok memnunuz. KAYMEK’in ilgisinden de çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Anadolu halkı her zaman böyledir. İlgilerine, alakalarına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Aybüke Sipahi de Büyükşehir'in çamaşır yıkama merkezi hizmetinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

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