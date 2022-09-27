Kayseri'de sigara paketinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de güven timleri bir şüphelinin sigara paketinde uyuşturucu madde ele geçidi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. U.A'nın üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Şüphelinin 1 metre yakınında yere bırakılmış sigara paketini fark eden ekipler, pakette yaptıkları kontrolde folyo içerisine sarılı 0,90 gram uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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