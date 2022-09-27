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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de "Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı" yapıldı

AA

Kayseri'de "Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı" yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) ev sahipliğinde "2030 Vizyonuyla Mobilya Sektörünün Geleceği" temalı "Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

OSB Konferans Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Kayseri'nin sanayi üretim kapasitesi ve çeşitliliğinin dış ticareti de geliştirdiğini, gelişen markacılık sektörüyle birlikte gerek yerli gerekse yabancı girişimcilerin yatırım yapması için son derece önemli bir ortama sahip olduğunu söyledi.

Kentin geçmişten bugüne stratejik ürünlerin üretimiyle de ön plana çıktığını ifade eden Büyükdede, "Lityum iyon teknolojiyle günümüz teknolojisini yakalayan ürünler üreten ASPİLSAN bu yatırımlardan sadece bir tanesidir. Bu avantajlı durumlar Kayseri'yi daha da cesaretlendirmektedir." diye konuştu.

Rekabetçi ürün üretebilmek ve orta düşük, düşük teknoloji ürün üretim seviyelerinden yüksek teknolojili ürün üretim seviyesine geçmek için üniversite ve özel sektör iş birliğinin önemine dikkati çeken Büyükdede, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme ve verimlilik uygulamalarının çok önem taşıdığı bu sektörde bu olguların iyi yönetilmediği şirketler için çok hızlı bir şekilde rekabet gücü kaybedilmesi gerçeği vardır. Bununla birlikte günümüzde değişen yaşam biçimleri ihtiyaçların çoğalmasına ve çeşitlenmesine sebep olurken zamanla artan ihtiyaçlar teknolojik alanda bir gereklilik haline gelmekte, bu durumdan mobilya sektörü de etkilenebilmektedir. Bu gereklilik eğitim, kültür, ekonomi, sosyal yaşam gibi etkenleri bir araya getirerek mobilya seçiminde de etkili olmaktadır. Bu anlamda son dönemde yükselişte olan mobilya tasarım sektörü özellikle özgün tasarım alanlarında ilerlerken yeni tüketim alışkanlıklarını da beraberinde getirmektedir. Mobilyada özgün tasarımlar ve orijinallikleri isteyen tüketiciler, mobilya tasarımında da kendilerine özgü problemlerini çözen, orijinal tasarım mobilyalarını daha çok tercih etmektedir. Aynı anda farklı sorunlara çözüm getiren mobilya tasarımları, tüketicilerin ilgisini çekmekte daha başarılı olmaktadır. Sorunlara yenilikçi çözümler getiren mobilya tasarımları, tüketicilerin dikkatini her zaman kendisine çekecektir."

Türkiye'nin üretim ve istihdam konusunda bir savaş verdiğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek ise "Biz mobilya fabrikalarındaki istihdamı arttırırken iş dünyasını güçlendirirken sadece ülkemize ihracat rakamı getirmiyoruz. Biz istihdam sağlarken aynı zamanda gençlerimize iş kapısı açıp onları uyuşturucu belasından kurtarıp iş sahibi yapıyoruz. Aile huzurunu, aynı zamanda ülkemizin dış ülkeler karşısında boynu bükük kalmamasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de kentin 1700 civarında ihracatçı firmaya sahip olduğunu, firmaların bugüne kadar dünyanın 183 farklı ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Kayseri'nin mobilya imalatında Türkiye'de birinci sırada olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, 20 büyük mobilya üreticisinin 11'inin kentte üretim yaptığını dile getirdi.

Program, sektör temsilcilerinin sunumuyla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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