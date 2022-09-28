Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kardeş şehir Miskolc'u ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Macaristan'daki temaslar kapsamında kardeş şehir Miskolc'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 yıllık kardeş şehir Miskolc'un Belediye Başkanı Veres Pal ile Miskolc Bölge Valisi Alakszai Zoltan'ı ziyaret eden Büyükkılıç, misafirperverlikleri için teşekkür etti.

İkili görüşmeler gerçekleştiren Büyükkılıç, ziyaretlerde, 6 bin yıllık ticari geçmişe sahip kentin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlattı.

Miskolc Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bihall Tamas ile de görüşen Büyükkılıç, ticaret ve sanayi alanlarında fikir alışverişinde bulundu.

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