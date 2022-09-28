Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine yardımına başvurular 1 Ekim'de başlıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon liralık eğitim desteğinin başvuruları 1 Ekim'de başlayacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci başı 4 bin lira olmak üzere 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon liralık eğitim desteği verecek olan Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz çamaşır yıkama ve çorba hizmeti, kırtasiye yardımı, yeme-içme ile spor tesislerinde yüzde 25 indirim, su faturasında yüzde 50 indirim gibi pek çok desteği de öğrencilerin hizmetine sunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 üniversitede ihtiyacı olan öğrencilere yardımı sürdüreceklerini belirtti.
Çocukları üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi aileler, yardım için 1 Ekim itibariyle Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden başvurabilecek.