Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel Başkanı Erden, Kayseri'de belediyeleri ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel Başkanı Tuncay Erden, Kayseri'de 6 ilçe belediyesine ziyaretlerde bulundu.

Türk Yerel Hizmet Sendikası Kayseri Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özvatan, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Tomarza, Develi ve Felahiye belediyelerini ziyaret eden Erden, burada belediye başkanları ve personelle görüştü.

Erden, ziyaretlerde 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeli personel, görevde yükselme, sosyal denge sözleşmesi, maaş promosyonları gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Ziyaretlerinde Erden'e, sendikanın genel başkan yardımcısı Mehmet Demir, Türk Yerel Hizmet Sendikası İl Temsilcisi Cüneyt Doğan da eşlik etti.



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