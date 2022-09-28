Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "hesap çalma, oltalama, hesap kapatma ve aktif etme" yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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