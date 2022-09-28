Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 43 zanlı gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 43 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 81 ekip 270 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 73,25 gram metamfetamin, 187,47 gram esrar, 55 gram eroin, 2 hassa terazi, uyuşturucu içerikli 6 hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 43 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürüldü.









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