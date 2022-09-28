Kayseri'de sokak basketbolu turnuvası düzenlenecek

KAYSERİ (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de ikinci kez "3X3 Sokak Basketbol Turnuvası" düzenleneceğini bildirdi.

Kabakcı, yazılı açıklamasında, Kumsmall Alışveriş Merkezi ile düzenleyeceklerin turnuvanın 1-2 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Etkinliklerle sporun her yerde yapılabileceğini göstermek istediklerini aktaran Kabakcı, şunları kaydetti:

"Kısa sürede büyük bir hızla yayılan ve çok sevilen, heyecan ve eğlencenin dozunun hiç düşmediği basketbol turnuvasını daha önce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemiştik. Bu tür müsabakalarla 'Spor her yerde' sloganını yaygınlaştırarak spor için hiçbir engel olmayacağını, sporun her yerde yapılabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. Turnuvada 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza spor yaptırabilmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



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