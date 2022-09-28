Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

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Salon: Kadir Has

Hakemler: Uğur Özen, Yiğit Şimşek, Kazım Kılıç

Beşiktaş: Dana Evans 20, Melek Uzunoğlu 4, Yağmur Taşar 8, Meltem Topaloğlu, Ceyda Bekar, Nihan Dabakoğlu, İrem Naz Topuz 8, Mia Drasicevic 4, Kübra İmren Siyahdemir 8, Elif Bayram 5, Taya Reimer 17, Zeynep Can 4, İnci Güçlü 6

Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 9, Jazmine Elizabeth Davis 18, Gizem Mürvet Uca 4, Özge Kavurmacıoğlu 6, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 3, Deniz Nur Çakır, Emma Jean Cannon 24

1. Periyot: 18-27

Devre: 36-41

3. Periyot: 56-57

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol'u 84-69 yendi.

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