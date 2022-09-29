Pınarbaşı'nda "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği gerçekleştirildi.

Hürriyet Fatih Bedir Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam İbrahim Gökmen ve protokol üyeleri katıldı.

Program kapsamında, Sezer Güneş İlkokulu öğrencileri yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Kaymakam Gökmen ve emniyet personeli, sürücülere bilgilendirmede bulundu, broşür dağıttı.



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