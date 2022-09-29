Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Çanakkale Savaşı ne kadar sürdü?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinsel istismar suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.