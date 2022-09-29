Başakpınar Mahallesi'nin çevre düzenleme çalışması

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesince Başakpınar Mahallesi'nde başlatılan çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, altyapı, yol, kaldırım, arazi yollarının düzeltilmesi ile metruk binaların yıkılması çalışmaları toplam 35 personel ve 15 iş makinesiyle yürütülüyor.

Yaklaşık bir hafta sürecek çalışmalarla mahallenin birçok önemli ihtiyacı giderilmiş olacak.

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