Develi'de kadın girişimcileri desteklemek için protokol imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Develi'de kadın girişimciliği ve kadın üreticiler desteklenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Öksüt Madencilik AŞ ve Develi Kadın Üreticiler Kooperatifi arasında kadın girişimcileri desteklemek adına hazırlanan projenin protokolü kaymakamlıkta imzalandı.

Protokol imza töreni Kaymakam Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan ve Kadın Üreticiler Kooperatifi Başkanı Ayşe Çiftçi arasında yapıldı.

Törenin ardından konuşan Özkayhan, uzun süren çalışmalar sonrası gelinen aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev ekonomisine katkı sağlamak için gönüllü birliktelik sağlayan kadın girişimciler ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği yaparak projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Öznesi kadın olan böyle bir protokolü imzalamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Cabbar ise kadınların hayatın her alanında yer almalarını ve üretime katılmalarını önemsediklerini ifade etti.



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