Develi'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği gerçekleştirildi.

Mustafa Asım Köksal Mahallesi Aşık Seyrani Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe protokolü ve Muammer Kocatürk İlkokulu öğrencileri katıldı.

Program kapsamında protokol ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızıya boyanan yaya geçidinden yolun karşına geçti.

Trafik polisleri de sürücülere yayalara öncelik verilmesi ve yaya geçidinde durulması konusunda bilgi verdi.

​​​​​​​Etkinlik, ilkokulun ziyaret edilmesiyle sona erdi.

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