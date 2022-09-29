Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

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Salon: Kadir Has

Hakemler: Uğur Özcan, Murat Anlatıcı, Ozan Çalap

Galatasaray: Kamile Nacickaite 24, Miray Balotu, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 2, Işıl Alben 9, Aija Jurjane 8, Neva Pulvere 2, Teira Mccowan 29, Meltem Yıldızhan 4

Beşiktaş: Dana Evans 32, Melek Uzunoğlu 7, Yağmur Taşar 2, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 6, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram 10, Taya Reimer 12, Zeynep Can, İnci Güçlü 6

1. Periyot: 22-26

Devre: 39-37

3. Periyot: 63-57

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray Beşiktaş'ı 80-75 yendi.

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