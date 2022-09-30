KTO başkan adayı Ali Özcan basın toplantısı düzenledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) başkan adayı Ali Özcan, gönül köprüsü kurmaya geldiklerini bildirdi.

Özcan, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, oda seçimlerinde tüccarların, iş dünyasının, esnafın, Ticaret Odası üyelerinin büyük bir basiret gerçekleştireceklerine emin olduğunu söyledi.

Seçimin sağduyu ve şenlik içerisinde geçmesini dileyen Özcan, tek kaybetmeyenin Kayseri olacağını vurguladı.

Seçime katılımın yüksek olması temennisinde bulunan Özcan, üyelerin seçimlerine sahip çıkması gerektiğini aktardı.

Özcan, "Kayseri Ticaret Odası yönetiminde şimdiye kadar her kim bulunduysa bundan önceki ve sonraki dönemlerde bu memleketin menfaati için çalıştığından ve çalışacağından şüphemiz yok. Bunu da şehrimizin birlik beraberliği için önemli görüyorum. Bizler gönül köprüsü kurmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Değişime olan inançlarından dolayı yola çıktıklarını dile getiren Özcan, seçim bittiği andan itibaren yine hep birlikte Kayseri için el ele vererek çalışacaklarını kaydetti.

Kayseri Ticaret Odasının olağan genel kurulu yarın yapılacak.

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