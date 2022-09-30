"Özel öğrenciler" restoranların mutfağında çalışıp sosyalleşiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Özel öğrenciler" restoranların mutfağında çalışıp sosyalleşiyor

AA

"Özel öğrenciler" restoranların mutfağında çalışıp sosyalleşiyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de bir lisede yiyecek içecek bölümünde eğitim gören engelli öğrenciler, farklı işletmelerde staj yaparak geleceğe hazırlanıyor.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu yiyecek içecek atölyesinin öğrencileri, okulda yemek yapmanın yanı sıra öğretmenleri eşliğinde farklı işletmelerin mutfaklarına konuk oluyor.

Bu sayede hem sosyalleşen hem de iş tecrübesi elde eden öğrencilerden bazıları işletme sahipleri tarafından staj programı kapsamında işe de alınıyor.

Okul Müdürü Abdüllatif Ulucan, AA muhabirine, 12'nci sınıf öğrencileri ile zaman zaman eğitim becerilerini geliştirmeleri kapsamında etkinlik yaptıklarını söyledi.

Bu etkinliklerde becerileri gelişen öğrencilerden bazılarının restoranlarda çalıştığını anlatan Ulucan, eğitimlerin çocukların sosyal hayatın içine girmeleri için çok önemli olduğunu ifade etti.

- Eski milli boksörden engelli çocuklara destek

Kayseri'deki bir restoranın sahibi olan eski milli boksör Faruk Hasetçi de sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere destek verdiğini anlattı.

12'nci sınıfta okuyan bir öğrenciyi sosyal hayata katılmasını sağlamak amacıyla işe aldığını aktaran Hasetçi, "Yavrularımızın kabiliyetlerini artırmak bakımından böyle bir faaliyeti sürdürüyoruz. Bu özel öğrencilerimizi aynı zamanda sporla da destekliyoruz ve güçlendiriyoruz. Antrenmanlara da alıyoruz. Yavrularımızın hem becerileri hem özgüvenleri artıyor hem de topluma kazandırmış oluyoruz. Ben bu bakımdan çok mutluyum." dedi.

Hasetçi, öğrencilerin restoranda müşteriye hitap etmeyi, hamur açmayı, lahmacun, pizza ve pide yapmayı öğrendiğini belirtti.

- 100 öğrenci işletmelerde beceri eğitimi aldı

Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Hüseyin Bozlak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meslek öğrencilerine yönelik desteği sayesinde öğrencilerin işletmelerde becerilerini eğitim alarak geliştirdiğini söyledi.

Devletin işletme ve öğrenciye maddi destek verdiğini vurgulayan Bozlak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler mesleki alanda kendilerini geliştirip topluma daha çok adapte oluyor. Öğrencilerimizi işletmelere yerleştirerek mesleki becerilerini geliştiriyoruz. Misafirlere 'hoş geldiniz' demesinden 'güle güle' demesini öğreniyorlar, servis hizmeti sunup mutfakta ustalarımızla beraber yemek hazırlıyorlar. Çocuklarımızın iş yerlerine girmesi, istihdam edilmesi için bir projemiz vardı. Burada okullarımızla, il milli eğitim müdürlüğümüzle, işletmeyle protokol imzalamaya çalışıyoruz. Daha önce mezun olup işletmelerde beceri eğitimi alan öğrencilerimiz işletmede istihdam edilmeye de başlandı. Bunun mutluluğunu, gururunu da yaşıyoruz. İnşallah bu seneki ve bundan sonra devam edecek öğrencilerimiz de aynı mutlulukla işletmelerde istihdam edilecek. 2013 yılından beri bazı işletmelerimizi ziyaret ettik. İş başında öğrenme yoluna gittik. Buralarda öğrencilerimizin özgüveni artmış oldu. İşletme sahipleri de öğrencilerimizi görerek işletmeye almış oldular. Şu ana kadar okulumuzdaki öğrencilerimizden 100 kadarı işletmelerde beceri eğitimi almış oldu. Bunlardan mezun olduktan sonra iş yerlerinde çalışanlar var."

Restoranda çalışan öğrencilerden Hüseyin Deredeğirmenli ise "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Para kazanmak çok güzel bir şey. Ondan dolayı da çok seviniyorum. İlk para kazandığım zaman öğretmen ve arkadaşlarıma hediye ve tatlı alacağım." diye konuştu.

Hamur yoğurup ekmek ve pizza yaptığını belirten Deredeğirmenli, çalışmaktan keyif aldığını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Roma döneminde yol kontrollerinin yapıldığı kale duvarları yok oluyor
YEREL HABERLER Roma döneminde yol kontrollerinin yapıldığı kale ...
Kayseri'de 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı
KTO başkan adayı Ali Özcan basın toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER KTO başkan adayı Ali Özcan basın toplantısı düzenledi
Kayseri Erciyes Cup´ta ikinci gün tamamlandı
YEREL HABERLER Kayseri Erciyes Cup´ta ikinci gün tamamlandı
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol ...
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Develi'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Develi'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı ...
Develi'de kadın girişimcileri desteklemek için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Develi'de kadın girişimcileri desteklemek için ...
Başakpınar Mahallesi'nin çevre düzenleme çalışması
YEREL HABERLER Başakpınar Mahallesi'nin çevre düzenleme çalışması
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 120'si yabancı 6 bin 120 sporcu katılacak
YEREL HABERLER Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 120'si yabancı ...
KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni dönemin ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni dönemin ilk ders ...
Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Pınarbaşı'nda "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Pınarbaşı'nda "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı ...
Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Kayseri'de kaybolan 86 yaşındaki kişiden 82 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de kaybolan 86 yaşındaki kişiden 82 gündür ...
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 25 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 25 kişi ...
Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı
YEREL HABERLER Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol ...
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol ...
Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.