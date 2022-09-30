Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı” ve “2. Genç Geoteknik Mühendisliği Sempozyumu” düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Başkanı Dr. Rasin Düzceer ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında düzenleme kurulu adına konuşan ERÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Hacı Bekir Kara, "Kongremizin en önemli amacı kişisel ve kurumsal bilgi birikiminin aktarılması, bilginin paylaşımı ve tartışılmasıdır. Tartışma ortamında görüş ve düşüncelerin sağlıklı ve yapıcı ortamlarda paylaşılması ile oluşturulacak beyin fırtınası ve karşılıklı etkileşimlerin meslektaşlarımıza ve katılımcılara yeni ufuklar açacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise geoteknik mühendisliğinin, inşaat mühendisliği alanında olmazsa olmaz anabilim dallarının başında geldiğini belirtti.

Düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Rektör Altun, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Depremler yapılara her zaman etki etmektedir. Geotekniğin ne kadar önemli olduğu ve burada zemin etüdü çalışmalarının ne kadar hassasiyet gerektirdiği ve üzerinde yapılacak yapıların özelliklerinin dikkate alınarak projelendirilmesi gerektiği de göz ardı edilemez." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, sunumlarla devam etti.

- Soğanlı Vadisi’nde çalışmalar devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde kentin turizmine katkı sağlayacak Soğanlı Vadisi’nde çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri ile bölgede incelemelerde bulundu.

Soğanlı Vadisi’nde kilise restorasyonu ve konservasyonu çalışmaları, balon turizmi, Soğanlı Meydanı çevre düzenleme ve asfalt yapımı gibi birçok proje hayata geçiriliyor.







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