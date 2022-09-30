Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Selçuklu Uygarlığı Müzesi ziyaretçilerine döneme ait sikke örneği hediye ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, müzeye ziyarete gelen vatandaşlara, Anadolu Selçuklu sultanlarından II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve IV. Kılıçarslan dönemlerine ait sikkelerin örneğinden veriliyor.

Sikkeler, kalıbı yapılmak suretiyle, kurşun malzemeden geleneksel yöntemlerle imal edilerek, hatıra para formatında ziyaretçilere sunuldu.

- ERÜ’de "Kervan Kore Kültür Günü" düzenlendi

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ile Kore Kültür Merkezi tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde "Kervan Kore Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Sabancı Kültür Sitesi’ndeki etkinliğe, Büyükelçi Won Ik Lee, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşcı, Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Göksel Türközü ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Taşçı, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu oldukları kaydetti.



Büyükelçisi Won Ik Lee, Türkiye-Kore ilişkileri konusunda sunum gerçekleştirdi.

- "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürü ve değerleri yarınlara taşımayı sağlayan en değerli varlık olduğunu belirtti.

Hayatlarını daha konforlu bir şekilde sürdürmeleri için gerek maddi gerek manevi her zaman yaşlıların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Ömürlerinin büyük kısmını topluma ve ülkemize hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde, hayatlarının sonuna kadar insan onuruna yaraşır bir şekilde, bakım talep etme hakları vardır. Ne mutlu ki bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, aksine onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bizler yaşlılarımızla ilgili her çalışmada bu hassasiyetle ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



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