Kayseri'de anlaştığı nakliyecileri dolandıran zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de beyaz eşya taşımak için anlaştığı nakliyecilere, mağazada parasının eksik kaldığını söyleyip borç alarak ardından kaçtığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, beyaz eşya taşımak için gittikleri alışveriş merkezi önünde, tek başına girdiği mağazadan çıkıp yanına geldiği nakliyeciden parasının eksik kaldığını ve eşyayı götürdüklerinde ödeyeceğini söyleyerek borç alıp kaçan T.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen T.A. mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin aynı yöntemle 7 nakliyeciyi dolandırdığı öğrenildi.



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