Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçu ve Höbek mahallelerindeki 3 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

İncelemede hırsızlık zanlılarının M.K, F.K. ve Z.A. olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Suçlarını itiraf eden şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





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