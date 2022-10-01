Kayseri'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın açılacak pazarda el emeği ürünler vatandaşlarla buluşturulacak.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahallesi meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın ilgi görmesi bekleniyor.

Pazarda ev kadınlarının hazırladığı tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

- Büyükkılıç'a 7 dalda ödül

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Meclis Buluşması'nda ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda 7 farklı proje ile ödül aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kazandığı jüri özel ödülünü Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör’den aldı.

Yarışmada, Kültepe Kaniş Karum Asurlu Tüccarlar Sokağı, Koramaz Vadisi Bir Aşk Hikayesi Müze, Soğanlı Örenyeri Çevre Düzenleme, Tahtalı Kilise Restorasyon, Türbelerimiz projeleri ile Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Gavremoğlu Konağı, Gazioğlu Konağı ve Gömlekçioğlu Konağı restorasyonları olmak üzere 7 proje jüri özel ödülüne layık görüldü.

Kayseri’ye ödüllerin çok yakıştığını belirten Büyükkılıç, “Projeler üretmeye devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da bu projeler ile ülke genelinde ödüllere layık görülüyor. Bu ödüle layık gören Tarihi Kentler Birliği başkanımıza ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Bu başarı fedakarca görev yapan tüm ekibimizin, bu başarı Kayseri’mizin, bu ödül siz değerli hemşehrilerimizin.” ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir konservatuarı kış kursları için kayıtlar başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının 9-15 yaş arası çocuklar ile 16 yaş ve üzeri yetişkinlerin katılabileceği, bağlamadan kemana, neyden tiyatroya çeşitli branşlarda eğitim verilecek kurslara kayıtlar başlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 yaş arası çocuklar, bağlama, bateri, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, yan flüt branşlarına, 16 yaş ve üzeri yetişkinler ise bağlama, bateri, gitar, halk oyunu, keman, klarnet, ney, piyano, resim, şan, ud, tiyatro, yan flüt, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, tasavvuf, Türk Sanat Müziği kent korosu dallarındaki kurslara kayıt yaptırabilecek.

Başvuruları 3 Ekim Pazartesi günü başlayacak kurslar için 300 lira kayıt ücreti alınacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.