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Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

AA

Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir Has

Hakemler: İsmail Binbir, Uğur Özcan, Murat Anlatıcı,

Galatasaray: Nacickaite 16, Simge Tokmak 1, Miray Balotu 8, Merve Uygül 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 5, Jurjane 16, Pulvere 12, Devran Tanacan 6, Arife Can 3, Berna Şahin 4, Meltem Yıldızhan 16

Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 8, Gizem Mürvet Uca 10, Özge Kavurmacıoğlu 15, Ferda Yıldız 6, Tuğçe Turus 6, Deniz Nur Çakır 2, Ayşegül Erdoğan, Cannon 28

1. Periyot: 28-17

Devre: 54-39

3. Periyot: 77-60


KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 16. Erciyes Kupası Basketbol Turnuvası'nın son gününde Galatasaray, Bursa Uludağ Basketbol'u 97-75 yendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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