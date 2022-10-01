Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Seyedmajid Hosseini, Kolovetsios, Lionel Carole, Campanharo (Dk. 87 Mustafa Pektemek), Cardoso (Dk. 88 Emrah Başsan), Ramazan Civelek (Dk. 68 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 88 Bertolacci), Mame Thiam, Gavranovic (Dk. 68 İlhan Parlak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo (Dk. 65 Yusuf Yazıcı), Bartra, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 65 Densvil), Hamsik (Dk. 72 Umut Bozok), Bakasetas (Dk.88 Doğucan Haspolat), Abdülkadir Ömür (Dk. 65 Bardhi), Trezeguet, Gomez

Goller: Dk. 25 Gavranovic (Kayserispor), Dk. 77 Bakasetas (Penaltı) (Trabzonspor), Dk. 83 Umut Bozok (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Trezeguet, Dk. 90+1 Bartra, Dk. 90+3 Gomez, 90+3 Eren Elmalı (Trabzonspor), Dk. 55 Gavranovic, Dk. 77 Onur Bulut, Dk. 90+4 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor),







KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Kayserispor-Trabzonspor karşılaşması konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

49. dakikada ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in ortasına iyi yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

51. dakikada korner kazanan Trabzonspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Trezeguet'in vuruşunda top auta çıktı.

53. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Gomez'in çaprazdan sert vuruşunda, Onur Bulut topu kale çizgisine yakın bir yerden uzaklaştırdı.

77. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Onur Bulut'un Gomez'e ceza sahası içinde yaptığı faulü VAR'da inceleyen hakem penaltı kararı verdi. Bakasetas kullandığı penaltıyı filelere göndererek takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1

83. dakikada Trabzonspor öne geçti. Gomez'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bozok meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 1-2

88. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası çaprazından vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kayserisporlu oyuncular bir kez daha pozisyon ararken meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kontrol etti.

Trabzonspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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