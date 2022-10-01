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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

AA

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, zor bir deplasmandan iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, ikinci yarıdaki oyundan memnun kaldığını belirterek, "Bugün Trabzonspor geçişten pozisyon yakaladı. Duran toptan yakaladı, set oyunundan da yakaladı pozisyonları. İkinci yarı itibarıyla oyun beni çok tatmin etti." dedi.

Rakibe iyi baskı yaptıklarını vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani baskı hani işte risk aldı. Ona basıyor, buna basıyor değil. Topa sahip olarak bu baskıyı şiddetli bir şekilde olacak. Çünkü bunu yaptığın zaman rakibi fiziksel de yoruyorsun. Aynı zamanda kaybettiğin yerde de alabiliyorsun. Bence oyun beni ikinci yarı tatmin etti. Oyuncuların ikinci yarı itibarıyla oyuna girmesi, onların verdikleri katkı çok güzeldi. Zor bir deplasmandan iyi bir galibiyet aldık zor. Kayserispor organizasyonları olan bir takımdı. Zor bir galibiyet aldık. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum."


- "Kasım ayına kadar bazen inişlerimiz çıkışlarımız olacak"

Geçen sezonun şampiyon takımı olarak geçiş dönemi yaşadıklarına dikkati çeken Avcı, "Kasım ayına kadar bazen inişlerimiz çıkışlarımız olacak. Geçen sene altmış gole katkı yapan öndeki üç oyuncum yok. Birinin kolu kırıldı. Biri satışta gitti. Bir tanesi transfer oldu. Ön taraf tamamen değişti. Yedi sekiz tane oyuncu ağustosta geldi. Bazen satıştan, bazen mecburiyetten, bazen sakatlıklardan bunu yaşadık. Ama geçiş döneminde sağlıklı gidiyoruz. İnişler çıkışlar olacak. Ama Trabzonspor her yarışın içinde olmaya özellikle kasıma kadar olan bölümü sağlıklı biçimde geçecek, bütün hedefimiz o." diye konuştu.

Avcı, milli takımdan dönen 10 oyucusunun olduğunu hatırlatarak, zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini dile getirdi.

Karşılaşmada tribünden atılan yabancı maddelere değinen Avcı, Kayserispor ve Trabzonspor'un Türkiye'nin önemli ve değerli takımlarından olduğunu vurgulayarak, "Kayseri'de çok önemli dostlarım var. Berna başkanla iletişimde olan bir teknik adamım. Bazen oyuncu, bazen oyun üzerinden konuşuruz. Oyuncuyla rakip oyuncuyla hiç en ufak bir problemimiz yok. Saygılılar. Teknik ekibi bize karşı son derece saygılı. Bu oyun yirmi dört saat sonra, şampiyon olsan da olmasan da, finali kazansan da kaybetsen de, bugün kazansan da kaybetsen de yirmi dört saat sonra bitiyor. Peki Trabzonspor veya bir başkası. Ne yapması gerekiyor? Tribüne karşı bir saygısızlığımız yok. Rakip oyuncuyla hiç problemimiz yok. Rakip teknik heyetle yok. Başkanına da saygım var yöneticisine de var dostlarım da var. Bu bir teessüf mü? Bir hatırlatma mı? Bir sitem mi? Bunu belirtmek istedim." ifadelerini kullandı.


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