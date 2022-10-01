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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Sanayi Odasında meslek komite ve meclis üyeliği seçimi yapıldı

AA

Kayseri Sanayi Odasında meslek komite ve meclis üyeliği seçimi yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odasında (KAYSO) 2022-2026 döneminde görev yapacak meclis üyesi ve meslek komitelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, seçimlerde 24 meslek komitesi üyesi ve 52 meclis üyesi seçilirken KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 17 ve 32'nci komitelerde oyunu kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyüksimitci, seçimlere katılan sanayicilere teşekkür etti.

Kayseri'nin, Türkiye'nin önemli üretim üslerinden biri olduğunu belirten Büyüksimitci, "Sanayicilerimize bize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye ve Kayseri sanayisinin gelişimine daha fazla katkı verip yeni ihracat rekorları kırmak istiyoruz. Sanayicimize hizmet için buradayız. Birlik beraberlik içinde daha güzel yarınlara ilerleyeceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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