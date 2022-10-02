Kayseri'de Dünya Yaşlılar Günü etkinliği düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe, Başkan Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç, annesi İlmiye Büyükkılıç ve ailesinin yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir ile yaşlılar ve aileleri katıldı.

Vali Çiçek, anne, baba, anneanne ve babaanne gibi kavramların önemine işaret ederek, bu kişilerin dua kapıları olduğunu bildirdi.

Yaşlıları bir gün değil, her gün andıklarını aktaran Büyükkılıç ise yaptıkları sosyal tesislerle ve hizmetlerle "Ulu çınar" dedikleri yaşlılara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.



Fatma Kesim ise Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde sosyalleştiklerini ve aktif hayatın içinde yer aldıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından "ulu çınarlar" tarafından tiyatro gösterisi düzenlendi. "Ulu çınarlar", tiyatro eğitmeni İbrahim Altuntaş yönetiminde "Tahta Çanaklar" isimli oyunu sahneledi.

Etkinlikte, orkestra şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki yaşlıların oluşturduğu "Ulu Çınarlar Korosu" konser verdi.

Konser sırasında sahneye davet edilen Başkan Büyükkılıç, Gesi Bağları türküsünü seslendirdi.



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