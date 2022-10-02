Kocasinan Belediyesi "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" inşa edecek

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, Yakut Mahallesi'ne 10 bin metrekare alanda "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" inşa edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalleye çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve oyun gruplarının yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin dört bir yanında yeni park ve yeşil alanlar oluşturduklarını belirtti.

Özellikle sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen birçok örnek uygulama ve projenin Türkiye'ye örnek teşkil etmesinin gurur verici olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yakut Mahallesi'ne 10 bin metrekare alan içerisinde 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nın da yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyoruz. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda hatırlayacağınız gibi sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumunda onlara daha iyi hizmet verebilme noktasında 'Küçük Dostlar Ambulansını' hizmete sunmuştuk ve bu çalışmamız Türkiye'de örnek olmuştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 'Küçük Dostlar Ambulans' aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyor. Projelere hız kesmeden devam ediyoruz ve yeni çalışmalarımızdan biri olan sahipsiz kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanlarının da yer alacağı 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' için çalışmalara başladık."

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