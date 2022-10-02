Talas'ta üniversiteyi kazanan öğrencilere karşılama etkinliği

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından üniversiteyi kazanan öğrencilere karşılama etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyenin ve devletin tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Gençliğe büyük önem verdiklerini ve onlar için çaba sarf ettiklerini aktaran Yalçın, "Bu gençlerimiz yarın devletimizi yönetecekler, hariciyeci olarak dışarıda bizi temsil edecekler. Tüccar olacaklar, iş adamı olacaklar, fabrikalar yönetip ekonomiye katkı sağlayacaklar. Bu da bize gurur verecek. Bir zamanlar Talas'ta onlara destek olmuştuk diye sevineceğiz." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sema Nur Büyükkaya da çok konforlu bir ortamda kaldıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Hunat Hatun Kız Yurdu'nun bahçesine kurduğu stantlarla öğrencilere ve velilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarında bulunan Talas Belediyesi ayrıca müzik dinletisi ile gelenlere keyifli anlar yaşattı.



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