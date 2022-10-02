Kayseri'de 11. kattan düşen kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de apartmanın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.T. (58) Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Metehan Sokak'taki bir apartmanın 11. katındaki pencereden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.T'nin öldüğünü belirledi.

S.T'nin cenazesi hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.