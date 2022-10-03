Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de cenaze törenine katıldı

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KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın vefat eden annesi Fatma Yılmaz'ın Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz için ilçe meydanında tören düzenlendi.

Törene Nazif Yılmaz ve ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Yılmaz, annesinin 40'lı yaşlarda eşini, 50'li yaşlarda evladını kaybettiğini, bunlara rağmen tevekkülünü, sabrını, imanını her zaman koruduğunu dile getirdi.

Yılmaz, cenazeye katılanlara teşekkür etti.

Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fatma Yılmaz'ın naaşı, Yazıbaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

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