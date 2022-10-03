Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de cenaze törenine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de cenaze törenine katıldı

AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de cenaze törenine katıldı

KAYSERİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın vefat eden annesi Fatma Yılmaz'ın Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz için ilçe meydanında tören düzenlendi.

Törene Nazif Yılmaz ve ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Yılmaz, annesinin 40'lı yaşlarda eşini, 50'li yaşlarda evladını kaybettiğini, bunlara rağmen tevekkülünü, sabrını, imanını her zaman koruduğunu dile getirdi.

Yılmaz, cenazeye katılanlara teşekkür etti.

Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fatma Yılmaz'ın naaşı, Yazıbaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Kitap Fuarı 14 Ekim'de açılacak
YEREL HABERLER Kayseri Kitap Fuarı 14 Ekim'de açılacak
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım ...
11'inci kat penceresinden düşen kadın öldü
YEREL HABERLER 11'inci kat penceresinden düşen kadın öldü
TEMAD Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı Kayseri'de yapıldı
YEREL HABERLER TEMAD Bölge İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı ...
Kayseri'de 11. kattan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de 11. kattan düşen kadın öldü
Talas'ta üniversiteyi kazanan öğrencilere karşılama etkinliği
YEREL HABERLER Talas'ta üniversiteyi kazanan öğrencilere karşılama ...
Kocasinan Belediyesi "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" inşa edecek
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi "Küçük Dostlar Kedi Kasabası" ...
Melikgazi Belediyesi, konut satışında Türkiye'de 13. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi, konut satışında Türkiye'de 13. ...
ERÜ Rektörü Fatih Altun, üniversiteye yerleşen öğrencileri otobüs terminalinde karşıladı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Fatih Altun, üniversiteye yerleşen ...
Kayseri'de atıl bina kooperatif kuran kadınlara ekmek kapısı oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de atıl bina kooperatif kuran kadınlara ekmek ...
Kayseri'de Dünya Yaşlılar Günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de Dünya Yaşlılar Günü etkinliği düzenlendi
Kayseri Ticaret Borsasında başkanlığa Bağlamış yeniden seçildi
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsasında başkanlığa Bağlamış ...
Kayseri Sanayi Odasında meslek komite ve meclis üyeliği seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Sanayi Odasında meslek komite ve meclis ...
Kayseri Ticaret Odası meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Odası meslek komiteleri ve meclis ...
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye ...
Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kayserispor - Trabzonspor: 1-2
YEREL HABERLER Kayserispor - Trabzonspor: 1-2
Kayserispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kayserispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol ...
16´ncı Kayseri Erciyes Cup sona erdi
YEREL HABERLER 16´ncı Kayseri Erciyes Cup sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.