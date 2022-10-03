Güven timleri bir haftada 2 bin kişiyi sorguladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de görev yapan güven timleri, bir haftada 2 bin 62 kişiyi ve 304 aracı sorguladı.

Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekipten oluşan 95 personel, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda geçen hafta yapılan çalışmalarda, 2 bin 62 kişi ve 304 aracın sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgulamada aranan 4 kişi adli birimlere teslim edilirken, 13 kişiye de idari yaptırım cezası uygulandı.

21 dilencinin zabıtaya teslim edildiği çalışmalarda, 6 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı, kaybolan bir çocuk ise bulunarak ailesine teslim edildi.



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