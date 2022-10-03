Kamp ve karavan tutkunları Talas'ta buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kamp ve karavan festivali düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival Talas Belediyesi ile Kayseri Kamp ve Karavan Derneği işbirliğinde yapıldı.

Ali Dağı eteklerindeki Akçakaya Model Uçak Pisti'nde gerçekleştirilen festivalde, kamp yaşamına gönül verenler, aileleriyle farklı bir etkinliğe imza attı.

Cuma gecesinden pazar akşamına kadar süren festivalde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da alana gelerek kampçılar ve aileleriyle buluştu.

30 karavanın yer aldığı alanda vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet eden Başkan Yalçın, ilki düzenlenen festivalin kaynaşmaya ve dayanışmaya vesile olduğunu belirtti.

Yalçın, Ali Dağı'nın insanların sosyal ve psikolojik olarak bir yenilenme merkezi olduğunu belirterek, "Gerek Ali Dağı ve eteklerinin ağaçlandırılması, gerekse sosyal tesislerle vatandaşlarımız günün her saati ve haftanın her günü buraya gelerek doğal yaşamda streslerini atma fırsatı buluyor. Belediye olarak yaptığımız çalışmalarla dileyen vatandaşlarımız Ali Dağı etrafında yürüyüş yapabilir, dileyenler ise aileleriyle birlikte Ali Dağı 360 Kafe'de keyifli dakikalar geçirebilir. Bu yönüyle Ali Dağı artık şehrin rehabilitasyon yani yenilenme merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kayseri Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Murat Soygüllücü ise kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Yalçın'a teşekkür etti.



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