Kayseri'de ilkokul öğrencileri çevre temizliği yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri çevre temizliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, öğrencilere temiz çevre bilinci aşılamak adına farkındalık oluşturmak için Gülük Mahallesi'nde Birlik Mensucat İlkokulu öğrencileriyle çevre temizliği gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, temiz çevre için farkındalık oluşturmak adına öğrencilere uygulamalı çevre bilinci aşılandığını belirtti.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Çocuklarımıza yönelik yerinde ve uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyeti çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin sahada uygulamalı aldıkları eğitim, bana göre en unutulmaz eğitim oluyor. Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü olarak mahallelerimizde temizlik kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Mahallede başlatılan 'temiz çevre, temiz toplum' kampanyasına biz de belediye olarak destek olduk. Öğrencilerle beraber temizlik ekiplerimiz sahada temizlik yaptı. Yaşadığı çevreyi temiz tutan bireyler yetiştirmek adına çocuklarınızı hayata hazırlamak gerekli. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız, çocuklarımız, bu konuda daha duyarlı olarak çevreyi kirletmeme adına ellerinden gelen gayreti gösterirler."



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