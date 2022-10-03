Cumhuriyet Meydanı-Cemil Baba tramvay hattı yeniden açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı-Cemil Baba tramvay hattı bağlantı çalışmalarının tamamlanarak yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yapımı süren Talas Anayurt-Cumhuriyet Meydanı tramvay hattının önemli bir aşamasını oluşturan Cumhuriyet Meydanı-Cemil Baba tramvay hattına entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını ve tramvayların hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Talas-Anayurt tramvay hattı projesinde önemli bir dönüm noktası olması nedeniyle entegrasyon çalışmasının titizlikle yürütüldüğünü aktaran Büyükkılıç, "Kayserili hemşehrilerimize güvenli ve konforlu şekilde daha kapsamlı ulaşım hizmeti sunmak amacıyla başlattığımız ancak ulaşımı ister istemez bir süre aksatan entegrasyon çalışmalarımıza hoş görü ile yaklaşan ve bunun zorunluluktan kaynaklandığını gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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