ERÜ Rektörü Fatih Altun, öğrencilerle buluştu

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, ERÜ Genç Ofis'te ilki düzenlenen etkinliğe, Altun'un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşçı ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Altun, taleplerini dinledi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Altun, bu etkinlikleri sürekli devam ettireceklerini belirtti.

Etkinlik, Altun'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Altun, 3-7 Ekim arasında her gün saat 11.00'de öğrencilerle Genç Ofis'te bir araya gelecek.

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