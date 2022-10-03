Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığındaki toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü.
Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yatırımlarla Kocasinan büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor." ifadelerini kullandı.
Toplantıda daha sonra Kocasinan Belediyesinin 2023 mali yılına ait performans programı görüşülerek, oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi.
Sahabiye, Oruçreis ve Fevzioğlu mahallelerindeki çeşitli imar plan maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Gevher Nesibe ile Hacı Saki mahallerinin birleştirilerek Gevher Nesibe Mahallesi olarak adlandırılması talebi ile ilgili imar komisyon raporu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.