ERÜ Rektörü Altun, tıp fakültesi akademisyenleri ile bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımıyla "Rektör-Akademisyen Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Altun, 3-7 Ekim arasında her gün akademisyenler ile bir araya gelecek.

ERÜ 25. Yıl Yüzme Havuzu'nda ilki düzenlenen etkinliğe Altun'un yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşçı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ile akademisyenler katıldı.

Etkinlikte konuşan Altun, akademisyenlerle her zaman iç içe çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Rektör Altun, "Üniversitemizin ihtiyacı olan gelişmelerde AR-GE boyutu, öğrenci odakları faaliyetleri ve toplumsal katkı anlamında sizler ile birlikteliklerimizi ortaya koyarken, sadece istatiksel değil, sizlerin gönüllerine hitap ederek, varsa problemlerimizi, karşılıklı çözmek suretiyle gerçekten daha üst düzeyde nasıl AR-GE gelişmeleri içerisinde oluruz onların çabası içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

"Rektör-Akademisyen Buluşması" etkinliğini düzenlemelerindeki amacın ileriye dönük stratejiler belirlemek olduğunun da altını çizen Altun, ayrıca akademisyenlere her zaman kapılarının açık olacağını da kaydetti.



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