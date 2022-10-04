KAYÜ Rektörü Karamustafa öğrencilerle buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "2022-2023 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, oryantasyon etkinliği Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Karamustafa, KAYÜ'de 12 bin 500 civarında olan öğrencinin yüzde 75'inin merkez kampüste, yüzde 25’inin ise ilçe kampüslerinde bulunduğunu belirtti.

Mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanmış bir üniversite olarak uygulamalı eğitime önem verdiklerini aktaran Karamustafa, şunları kaydetti:

"Üniversite eğitimi sadece kara tahta, sıra, öğrenci ve hoca ile yürütülen iş değildir. Öğrencilerin entelektüel bilgi birikimlerine katkı sunan, sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir silsileler zincirini de içermektedir. O yüzden biz Kayseri Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sadece aldığı eğitimle değil, her yönden gelişimi için yoğun gayret gösteriyoruz. Fakat burada siz değerli öğrencilerimize düşen büyük görevler de bulunmaktadır. Anne babanıza, devletinize karşı sorumluluklarınız var. Çok kitap okumayı, araştırmayı ve kendinizi geliştirmeyi bir hayat felsefe biçimi olarak belirlemeniz, eğitim aldığınız alanda en iyisi olmak için çaba göstermeniz gerekir. Çünkü iş hayatında buradan sizlere verdiğimiz diplomanın yanında bilginiz, becereniz ve hedefleriniz de önemli yer tutacaktır. Sizlere başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum."

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