Şehit Ayşegül Pürnek’in ismi Talas'ta parka verilecek

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Meclisi, Ankara'da 2016'daki terör saldırısında şehit olan Ayşegül Pürnek’in isminin Mevlana Mahallesi’nde bir parka verilmesini kararlaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Meclisi, ekim ayı toplantısında gündeminde bulunan 10 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Meclis Salonu'nda yapılan oturumda çeşitli imar ve bayındırlık komisyonu raporları, Plan ve Proje Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü birimlerine ait talepler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, 2016 yılından Ankara’da Merasim Sokak'taki terör saldırısı sonucu şehit düşen Kayserili Ayşegül Pürnek’in adının yaşatılması da oy birliğiyle karara bağlandı.

Kararda, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bulunan 3 bin 300 metrekare alana sahip parka "Şehit Ayşegül Pürnek" ismi verilmesi kabul edildi.



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