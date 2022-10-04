Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yüzde 70'i tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ağaç dikme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, yüzde 70'i tamamlanan millet bahçesinin 1 milyon metrekaresinde yeşil alan, peyzaj ve sosyal donatılar yer alacak şekilde projelendirildiğini belirtti.

Projenin ilkbaharda tamamlanmasının planlandığını aktaran Büyükkılıç, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde değişik spor etkinliklerine fırsat verecek çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki mayıs ayı itibariyle millet bahçemiz hayata geçmiş olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, millet bahçesinde bisiklet ve yürüyüş yolları, etkinlik ortamları, yeme-içme mekanları, müzeler, kapalı yüzme havuzları ve kütüphane gibi sosyal alanların yer alacağını, mevcut 6 bin ağaca ilaveten 22 bin ağaç daha dikileceğini, 3 bin 394 araçlık otopark alanı yer alacağını vurguladı.

Ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinlikler için sahne ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 tribün ve model araç-dron pisti bulunacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.