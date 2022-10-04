Kayseri'de kamyonun yakıt deposunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonun yakıt deposunun temizliği sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Altınoluk Caddesi'nde bir iş yerinde kamyonun yakıt deposu temizlendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Patlamada yaralanan iş yeri sahibi H.E. ile E.G, O.Y, İ.U, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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