Vali Çiçek'e ziyaretler devam ediyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e ziyaretler devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, il dışından gelen misafirlerinin yanı sıra, kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşları kabul ediyor.

Çiçek, Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Yaman, Dünya Gençlik ve Spor Federasyonu Kayseri İl Başkanı İlker Hamurcu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kayseri Bölgesi Brezilya Fahri Konsolosu Ömer Tosun, Oğuz Boyları Derneği Başkanı Öcal Arslankaya'yı makamında kabul etti.

Kayseri'yi kendisi için "gözbebeği" olarak niteleyen Çiçek, "Kayseri'miz için gece gündüz demeden çalışıyoruz, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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