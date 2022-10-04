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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

AA

Kayseri'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde jandarma ekipleri "Girgin" ve "Tombik" isimli köpeklerle okulları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, çocukları bilinçlendirmek, hayvan sevgisi ve doğaya saygıyı aşılamak amacıyla Talas ilçesinde Kepez İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Çocuklara eğitici ve öğretici bilgiler veren ekipler, jandarma köpekleri Girgin ve Tombik ile öğrencileri buluşturdu.

Ayrıca öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince genel trafik kuralları, trafik ışık işaretlerinin anlamları ve yaya geçidi kullanımı ile aile içi şiddetle mücadele, Çocuk Kısım Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri de güvenli internet kullanımı konularında bilgi verildi.

Eğitim faaliyeti sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk dergisi, boyama kitabı ve kalemlik hediye edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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