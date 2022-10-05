ERÜ Rektörü Altun, mühendislik fakültesi akademisyenleriyle buluştu

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mühendislik fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Rektör-Akademisyen Buluşması" kapsamında düzenlenen etkinlik 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, akademisyenlerle ortak çalışmalar yürütmek istediklerini bildirdi.

Araştırma ve inovasyon denildiği zaman akla birçok fakülteyle birlikte mühendislik fakültesinin geldiğini belirten Altun, "Sanayicilerimizin bizlerden çok daha yüksek beklentileri var. Bunlara cevap verebilmek için özellikle üniversite-sanayi işbirliği kapsamında mühendislik fakültesine önemli görevler düşmektedir." dedi.

Etkinliğe, rektör yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşçı ile mühendislik fakültesi akademisyenleri katıldı.

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